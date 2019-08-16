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В Huawei Mate 20 Pro исправили мерцание экрана

В Huawei Mate 20 Pro исправили мерцание экрана
20:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В новой версии прошивки EMUI 9.1.0.135 компания Huawei добавила долгожданную технологию DC Dimming.

Владельцы Huawei Mate 20 Pro столкнулись с одним неприятным багом: при низких значениях яркости, OLED-дисплей смартфона начинал неприятно мерцать.

Для некоторых пользователей подобный изъян был довольно критичным, поскольку сильно нагружал глаза. Для исправления проблемы Huawei добавила технологию DC Dimming в новую версию EMUI.

Эта функция заметно "выравнивает" амплитуду колебаний, не влияя на время отклика дисплея. Таким образом картинка становится более приемлемой, хоть проблема и не решается полностью.

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Активировать DC Dimming можно будет в меню "Настройки"> "Экран"> "Комфорт глаз"> "Уменьшение мерцания".

Обновление уже доступно для пользователей из Китая, остальным придется немного подождать.

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Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Обновление, Прошивка, Huawei Mate 20 Pro.
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