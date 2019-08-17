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Epic Games Store добавили облачное сохранение для 17 игр

Epic Games Store добавили облачное сохранение для 17 игр
09:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Epic Games Store продолжает мелкими шагами двигаться в светлое будущее и получил очередное крупное обновление.

Сохранять прогресс в облаке Epic Games позволили еще с выходом This War of Mine и Moonlighter. Разработчики обещали, что функцию будут внедрять отдельно для каждой игры, и спустя две недели список пополнился. К тому же новые игры, которые попадут в Epic Games Store, будут получать функцию облачных сохранений уже на старте:

Пока что облачные сохранения работают для 17 игр:

  • Alan Wake,
  • Close to the Sun,
  • Darksiders III,
  • Enter the Gungeon,
  • Genesis Alpha One,
  • GNOG,
  • Hyper Light Drifter
  • Kingdom New Lands,
  • Limbo,
  • Moonlighter,
  • Mutant Year Zero: Road to Eden,
  • Overcooked,
  • Rebel Galaxy Outlaw,
  • Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter,
  • The Sinking City,
  • This War Of Mine,
  • World War Z.

Торговая площадка Humble Bundle часто радует скидками и бесплатными раздачами игр, а теперь библиотеку HB позволят перенести в Epic Games Store. Разработчики добавили функцию связки аккаунтов, что позволяет покупать игры в Humble Store для магазина «эпиков». Притом не придется проводить отдельную активацию продукта — игра автоматически появится в библиотеке после покупки.

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В будущих обновлениях Epic Games планирует обновить дизайн библиотеки и оптимизировать патчи, чтобы уменьшить вес обновлений. Подобное улучшение получат и проекты Ubisoft. Компания уже внедрила в For Honor технологию, которая сокращает вес игры и время установки. К тому же в ближайшее время появится счетчик, который отслеживает проведенное в игре время.

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Игры, Обновление, Epic Games Store.
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