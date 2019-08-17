Epic Games Store добавили облачное сохранение для 17 игр

Новости технологии:Epic Games Store продолжает мелкими шагами двигаться в светлое будущее и получил очередное крупное обновление.

Сохранять прогресс в облаке Epic Games позволили еще с выходом This War of Mine и Moonlighter. Разработчики обещали, что функцию будут внедрять отдельно для каждой игры, и спустя две недели список пополнился. К тому же новые игры, которые попадут в Epic Games Store, будут получать функцию облачных сохранений уже на старте:

Пока что облачные сохранения работают для 17 игр:

Alan Wake,

Close to the Sun,

Darksiders III,

Enter the Gungeon,

Genesis Alpha One,

GNOG,

Hyper Light Drifter

Kingdom New Lands,

Limbo,

Moonlighter,

Mutant Year Zero: Road to Eden,

Overcooked,

Rebel Galaxy Outlaw,

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter,

The Sinking City,

This War Of Mine,

World War Z.

Торговая площадка Humble Bundle часто радует скидками и бесплатными раздачами игр, а теперь библиотеку HB позволят перенести в Epic Games Store. Разработчики добавили функцию связки аккаунтов, что позволяет покупать игры в Humble Store для магазина «эпиков». Притом не придется проводить отдельную активацию продукта — игра автоматически появится в библиотеке после покупки.

В будущих обновлениях Epic Games планирует обновить дизайн библиотеки и оптимизировать патчи, чтобы уменьшить вес обновлений. Подобное улучшение получат и проекты Ubisoft. Компания уже внедрила в For Honor технологию, которая сокращает вес игры и время установки. К тому же в ближайшее время появится счетчик, который отслеживает проведенное в игре время.