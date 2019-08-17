Первый в мире самолет-зомби совершил дебютный полет (Видео)

Новости технологии:В будущем такая система автоматизации легких самолетов поможет воскресить многие старые аппараты, которые сейчас пылятся на базах.

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США (AFRL) провела успешный двухчасовой испытательный полет самолета, оснащенного роботом-пилотом, на полигоне Дагвей в штате Юта. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Как заявляют разработчики, программа RoboPilot, созданная в сотрудничестве с компанией DZYNE Technologies, может дать новую жизнь легендарным самолетам, которые устарели или непригодны для полета человека, превратив их в дронов.

"Представьте себе возможность быстро и по доступной цене превратить самолет гражданской авиации, такой как Cessna или Piper, в беспилотный летательный аппарат, заставить его самостоятельно выполнять миссию, а затем вернуть в первоначальную пилотируемую конфигурацию, — рассказывает Алок Дас, старший научный сотрудник Центра быстрых инноваций AFRL. — Все это возможно без внесения постоянных изменений в самолет".

По словам инженеров, система специальной рукой робота нажимает на рули и тормоза, управляет дросселем, соответствующими переключателями и считывает индикаторы приборной панели так же, как пилот. В то же время программа использует датчики, такие как GPS, для понимания обстановки и сбора информации. Компьютер анализирует эти данные и принимает решение, каким именно образом контролировать полет.

"AFRL и DZYNE разработали, построили и протестировали RoboPilot. Инженеры продемонстрировали первоначальную концепцию на симуляторе RedBird FMX — полноценном, многофункциональном, усовершенствованном авиационном учебном устройстве, — говорится в сообщении лаборатории. RoboPilot успешно выполнил автономные взлеты, справился с навигацией и посадкой как в обычных, так и в нештатных условиях".

Согласно планам, возможности RoboPilot будут использовать для выполнения целого ряда задач, таких как доставка грузов, а также разведка и наблюдение. Систему намерены применить при переоборудовании старых аппаратов, которые сейчас не используются и остаются на хранении в ангарах.

"У ВВС есть долговременное хранилище на авиабазе Дэвис-Монтан в Тусоне, штат Аризона, — отмечают представители лаборатории. — Армия не хотела бы сажать пилотов за руль находящихся там аппаратов и подвергать людей опасности, однако такие самолет могут оказаться полезными, если их использовать беспилотным образом".