Дебют Huawei Mate 30 и Xiaomi Mi Mix 4 состоится раньше, чем планировалось

Новости технологии:Сегодня сразу несколько инсайдеров поделились информацией о выходе новых флагманов — Huawei Mate 30 и Xiaomi Mi Mix 4.

Традиционно осенью компания Huawei представляет новую линейку Mate. В этом году это будут Mate 30 и Mate 30 Pro. Обычно презентацию устраивают в октябре, но производитель решил изменить правила и анонсировать флагманы раньше обычного.

Недавно источники говорили, что в Китае линейка Huawei Mate 30 выйдет 19 сентября, а глобальный анонс состоится лишь 24 октября. Но теперь индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) уверяет, что 19 сентября пройдет и китайская презентация, и глобальный анонс. То есть продажи на международном рынке стартуют довольно скоро.

Еще один осенний дебютант — Xiaomi Mi Mix 4. В прошлом году Mi Mix 3 вышел в конце октября, в этом году презентация тоже ожидалась в октябре.

Однако индийский сетевой информатор Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) говорит, что анонс запланирован на следующий месяц. Когда именно — неизвестно, но источник уверяет, что это случится в сентябре.

Выходит, в этом году у новых iPhone, которые тоже дебютируют в сентябре, будет серьезная конкуренция.