Samsung Galaxy M: чего ожидать от новой линейки смартфонов

Новости технологии:Инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) поделился данными об устройствах серии Galaxy M 2020.

Итак, как и серия Galaxy A, смартфоны Galaxy M тоже получат новые названия с единицей на конце: Galaxy M21, M31 и M41. Будут ли они внешне похожими на прошлое поколение - неизвестно, но их возможности точно прокачают.

Младшая модель Galaxy M21 получит процессор Exynos 9609, 4 ГБ оперативной памяти и двойную камеру с 24-мегапиксельным основным датчиком. Для сравнения, у нынешнего Galaxy M20 Exynos 7904, 3 ГБ ОЗУ и двойная камера (13+5 Мп).

У Galaxy M31 будет чип Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной памяти и тройная камера с 48-мегапиксельным главным датчиком.

Старший Galaxy M41 будет оснащен процессором Exynos 9630, 6 ГБ оперативной памяти и камерой с 64-мегапиксельным сенсором.

Судя по характеристикам, это уже будут не бюджетники, а уверенные "середнячки".