"Марс-2020" снабдили многофункциональной буровой установкой

Новости технологии:Благодаря новому карусельному механизму, "Марс-2020" сможет использовать девять разных насадок для бурения.

Таким образом, у ученых будет больше возможностей исследовать образцы марсианского грунта, чтобы ответить на вопросы, касающиеся геологии Красной планеты.

Две насадки предназначены для абразивной чистки верхних слоев пород, одна нужна для получения образцов реголита, а еще шесть - для получения кернов. Кроме буровой установки, марсоход получит целый комплекс других приборов, в частности 23 разные камеры. Масса всего аппарата составляет 1050 килограммов.

"Марс-2020" - одна из самых важных и ожидаемых миссий NASA. Запуск аппарата намечен на лето следующего года: в качестве носителя выбрали ракету "Атлас-5". Ученые надеются, что полученные результаты можно будет использовать для оценки обитаемости Марса сейчас или в прошлом.