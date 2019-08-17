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"Марс-2020" снабдили многофункциональной буровой установкой

"Марс-2020" снабдили многофункциональной буровой установкой
22:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Благодаря новому карусельному механизму, "Марс-2020" сможет использовать девять разных насадок для бурения.

Таким образом, у ученых будет больше возможностей исследовать образцы марсианского грунта, чтобы ответить на вопросы, касающиеся геологии Красной планеты.

Две насадки предназначены для абразивной чистки верхних слоев пород, одна нужна для получения образцов реголита, а еще шесть - для получения кернов. Кроме буровой установки, марсоход получит целый комплекс других приборов, в частности 23 разные камеры. Масса всего аппарата составляет 1050 килограммов.

NASA протестировало роборуку аппарата Mars 2020 (Видео)

"Марс-2020" - одна из самых важных и ожидаемых миссий NASA. Запуск аппарата намечен на лето следующего года: в качестве носителя выбрали ракету "Атлас-5". Ученые надеются, что полученные результаты можно будет использовать для оценки обитаемости Марса сейчас или в прошлом.

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НАСА, Марсоход, Марс-2020.
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