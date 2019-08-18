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Разработан новый способ отслеживания состояния здоровья пользователя

Разработан новый способ отслеживания состояния здоровья пользователя
10:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Новые датчики прикрепляются к коже и отслеживают состояние здоровья пользователя.

Инженеры из Стэнфордского университета разработали новый способ обнаружения физиологических сигналов с помощью датчиков, которые прилипают к коже, как пластыри. Они передают показания на приемник, прикрепленный к одежде. Так пользователи смогут постоянно следить за состоянием своего здоровья.

Чтобы продемонстрировать технологию, исследователи приклеили датчики к запястью и животу пользователей — так они контролировали пульс и дыхание человека, определяя, как их кожа растягивается и сокращается при каждом ударе сердца или вдохе. Аналогичным образом, наклейки на локтях и коленях человека отслеживают движения рук и ног, фиксируя расслабления кожи при каждом сгибании соответствующей мышцы.

Чжэнань Бао, профессор химии, чья лаборатория описала систему в статье для издания Nature Electronics, считает, что технология, которую они называют BodyNet, будет активно использоваться в медицинских учреждениях. Она будет полезна при наблюдении за пациентами с нарушениями сна или заболеваниями сердца.

Создан "бактериальный пластырь" для кишечника

Лаборатория уже разрабатывает новые наклейки, чтобы исследовать выделения пота для отслеживания температуры тела и уровня стресса человека. Их конечной целью является создание ряда беспроводных датчиков, которые прилипают к коже и работают в сочетании с умной одеждой для более точного отслеживания широкого спектра показателей здоровья. Ученые уверены, что датчик будет точнее, чем смартфоны или часы, которые уже есть на рынке.

"Мы думаем, что однажды появится возможность создать полноценную систему кожных сенсоров для сбора физиологических данных без вмешательства в тело человека", — добавили исследователи.

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Технологии, Пластырь, Датчик, Техно, BodyNet.
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