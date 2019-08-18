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Созданы уникальные робошорты, которые помогают ходить и бегать

Созданы уникальные робошорты, которые помогают ходить и бегать
14:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Команда исследователей разработала роботизированный экзокостюм, который облегчает ходьбу и быстрые перемещения на большие расстояния.

Исследователи уверены, что он поможет переносить большие нагрузки про ходьбе и беге.

Исследование проводилось учеными из Гарвардского университета, Университета Чун Анг и Небраски. Они создали систему, которая помогает движениям человека, снижая метаболическую нагрузку и количество энергии, которые тратятся на ходьбу и бег.

Костюм помогает разгибать бедра и облегчает движения тазобедренного сустава. Он состоит из электропривода, тросов и текстильных элементов с общей массой всего в 5 килограммов.

Благодаря экзокостюму, при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.

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Шорты используют искусственный интеллект для определения наиболее эффективного способа помощи при беге или ходьбе пользователя. Они учитывают траекторию, скорость и не мешает движениям человека.

"После 15-минутного ношения костюма вы начинаете сомневаться, действительно ли он помогает, потому что вам кажется, что вы просто идете пешком. Однако, как только вы его отключите, ваши ноги внезапно станут тяжелыми, и вы поймете, как сильно это помогает", — отмечают исследователи.

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Технологии, Техно, ИИ, Робошорты, экзокостюм.
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