Литва хочет отказаться от SIM-карт

Новости технологии:Правительство страны хочет использовать более современные технологии.

В правительстве Литвы предложили заменить традиционные SIM-карты на встроенный модуль идентификации абонента eSIM. Об этом заявил вице-министр транспорта и коммуникаций Паулюс Мартинкус, пишет издание Delfi.

"Новая технология позволит отказаться от традиционных SIM-карт, а пользователям будет проще сменить оператора, поставщика услуг мобильной связи. На положительную перспективу этой технологи указывают и директивы Евросоюза, побуждающие внедрять ее в странах ЕС", — сказал он.

Как известно, некоторые новые гаджеты, среди которых смартфоны, смарт-часы и другие современные устройства уже имеют встроенную производителем микросхему, которая может выполнять функцию обычной SIM-карты, поэтому их нужно активировать дистанционно.

"Если отказаться от традиционных SIM-карт, можно было бы сэкономить ресурсы, необходимые для их производства и утилизации, уменьшилось бы административное бремя пользователей и бизнеса, увеличилась бы конкуренция среди поставщиков услуг связи", — отметил Мартинкус.

Сообщается, что на сегодняшний день eSIM уже можно использовать во многих европейских странах. Данный современный модуль поможет исправить ситуацию с количеством активных SIM-карт, которых в большинстве стран уже намного больше, чем самого населения.