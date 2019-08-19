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Rainbow Six Siege Ember Rise: что известно о новых оперативниках от Ubisoft

Rainbow Six Siege Ember Rise: что известно о новых оперативниках от Ubisoft
14:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Ubisoft показала новых оперативников Rainbow Six Siege Ember Rise, рассказав журналистам о новых бойцах и даже дала проверить их на поле боя.

Слухи не соврали и оперативница Амару (Amaru) стала новым атакующим. В арсенале девушки припрятан Garra Hook, гарпун с тросом, который позволяет ей забрасывать себя на крышу здания или запрыгивать в окна верхних этажей. К тому же с помощью гаджета Амару может пробираться сквозь разломы в стенах или разбитые люки. За один раунд Garra Hook можно использовать только четыре раза.

В свою очередь Гойо (Goyo) держит в арсенале три устанавливаемых щита, которыми можно закрыть проход или использовать для обороны. На задней стенке гаджета установлена канистра с горючим, которая поджигает пространство вокруг себя на 12 секунд после разрушения. К тому же взорвать бак с бензином может каждый член команды, а камеры Маэстро умеют активировать взрывчатку удаленно.

Геймплей за Амару и Гойо:

Ранее сообщалось о том, что Epic Games Store добавили облачное сохранение для 17 игр. Сохранять прогресс в облаке Epic Games позволили еще с выходом This War of Mine и Moonlighter. Разработчики обещали, что функцию будут внедрять отдельно для каждой игры, и спустя две недели список пополнился.

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Характеристика, Ubisoft, Rainbow Six Siege Ember Rise.
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