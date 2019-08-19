Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое
Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое
Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
Назван лучший тренер по итогам 4-го тура УПЛ
Назван лучший тренер по итогам 4-го тура УПЛ
ИИ может предсказать, будет ли песня хитом
ИИ может предсказать, будет ли песня хитом

ИИ может предсказать, будет ли песня хитом

ИИ может предсказать, будет ли песня хитом
18:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Исследователи из Университета Южной Калифорнии создали инструмент на основе ИИ, который оценивает, как мы воспринимаем музыку и что влияет на потенциальную популярность произведений.

Ученые использовали 190 165 различных музыкальных сегментов из более чем 5300 эстрадных песен в качестве обучающих данных для этой системы. Используя только тексты песен или только аккорды, они обучили ИИ определять тот или иной жанр.

Система определила, что Old Town Road — песня американского хип-хоп-исполнителя Lil Nas X — это фолк, если опираться только на текст, рок — благодаря гитарным аккордам и поп, если оценивать музыку в целом. Исследователи считают, что смешение разных жанров повлияло на популярность песни. Она несколько недель не покидала чарт Billboard Hot 100 и побила рекорд по продолжительности нахождения на первом месте — 19 недель.

Тимоти Грир — один из разработчиков ИИ — отмечает, что большинство подобных инструментов прогнозирования полагаются на полный аудиофайл песни, который требует поиска и обработки высококачественной записи. Инструмент Грира, однако, может определять жанр только через аккорды и тексты песен. Поскольку и то, и другое легко найти в интернете, идентификация становится гораздо проще.

ИИ теперь может определять страх на лицах людей

"Мы всегда говорим, что не существует жестких правил для восприятия музыки человеком. Иногда мы не понимаем почему та или иная песня — это хит", — отметил ученый Шрикант Нараянан. "ИИ и машинное обучение могут дать объектив, с помощью которого можно взглянуть на этот самый человеческий опыт со стороны".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Технологии, Популярность, Хит, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
03 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
04 Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне
05 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПУ отреагировали на скандал вокруг Сары Нетаньяху
В ОПУ отреагировали на скандал вокруг Сары Нетаньяху
Макрон хочет перезапуска отношений с Россией
Макрон хочет перезапуска отношений с Россией
Арахамия о кандидатах в новый Кабмин: Мы хотим удивить всех людей
Арахамия о кандидатах в новый Кабмин: Мы хотим удивить всех
Дуэйн Джонсон женился: нежные снимки с бракосочитания актера
Дуэйн Джонсон женился: нежные снимки с бракосочитания актера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь