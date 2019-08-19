ИИ может предсказать, будет ли песня хитом

Новости технологии:Исследователи из Университета Южной Калифорнии создали инструмент на основе ИИ, который оценивает, как мы воспринимаем музыку и что влияет на потенциальную популярность произведений.

Ученые использовали 190 165 различных музыкальных сегментов из более чем 5300 эстрадных песен в качестве обучающих данных для этой системы. Используя только тексты песен или только аккорды, они обучили ИИ определять тот или иной жанр.

Система определила, что Old Town Road — песня американского хип-хоп-исполнителя Lil Nas X — это фолк, если опираться только на текст, рок — благодаря гитарным аккордам и поп, если оценивать музыку в целом. Исследователи считают, что смешение разных жанров повлияло на популярность песни. Она несколько недель не покидала чарт Billboard Hot 100 и побила рекорд по продолжительности нахождения на первом месте — 19 недель.

Тимоти Грир — один из разработчиков ИИ — отмечает, что большинство подобных инструментов прогнозирования полагаются на полный аудиофайл песни, который требует поиска и обработки высококачественной записи. Инструмент Грира, однако, может определять жанр только через аккорды и тексты песен. Поскольку и то, и другое легко найти в интернете, идентификация становится гораздо проще.

"Мы всегда говорим, что не существует жестких правил для восприятия музыки человеком. Иногда мы не понимаем почему та или иная песня — это хит", — отметил ученый Шрикант Нараянан. "ИИ и машинное обучение могут дать объектив, с помощью которого можно взглянуть на этот самый человеческий опыт со стороны".