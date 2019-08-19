Xiaomi представила мойку для продуктов питания

Ее традиционно представили на площадке коллективного финансирования Xiaomi.
Как передает gizmochina, устройство предназначено для мойки перед приготовлением овощей и других продуктов.
Он эффективно очищает продукты от грязи, пыли, частиц и пестицидов. Для этого мойка оснащена специальной ультразвуковой технологией. Вода сливается автоматически после окончания процесса.
Характеристики. Mensarjor Sink Washing Machine состоит из крана, раковины и специального отсека рядом с раковиной. Эти элементы можно купить отдельно. Вместимость отсека для очистки составляет 10 литров. Контейнер способен вместить 50 креветок, 20 картофелин, 10 крабов и 15 яблок одновременно.
Очистка происходит с помощью генерируемых пузырьков. При этом сами продукты оставляют неповрежденными.
Mensarjor Sink Washing Machine поддерживает три режима очистки. Управление устройством можно выполнять с помощью смартфона через специальное приложение MIJIA.
Цена. На спильнокоште Mensarjor Sink Washing Machine стоит 2498 юаней (356 долларов). Устройство поступит в продажу 14 сентября.