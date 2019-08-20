Первый геймплей Marvel’s Avengers: A-Day от Square Enix (Видео)

Новости технологии:Square Enix поделилась первым геймплейным трейлером Marvel’s Avengers: A-Day, показав первую миссию игры.

В 18-минутном ролике "засветились" Тор, Железный человек, Черная вдова, Халк и Капитан Америка. Каждый герой показал свои способности в прямой стычке с противников, включая особые приемы и комбо. Первый уровень выглядит линейным: персонажи двигаются из точки, А в точку Б, раскидывая врагов. Время от времени игрока переключают между героями, дав попробовать всех членов команды Мстителей.

Все же стоит помнить, что это обучающий уровень, так что разработчики специально ограничивают игрока коридором, ведя за руку. Также стоит отметить, что в Marvel’s Avengers много кат-сцен и QTE, в которых игрок должен быстро нажать указанную кнопку. По словам Square Enix, игра будет концентрироваться на сюжете, так что подобный ход не удивляет.

После прохождения одиночной кампании игрокам откроется "эндгейм" контент, но что именно ждать геймерам пока не ясно. Разработчики "заикались" о кооперативных миссиях, а также регулярных обновлениях с новыми локациями и героями. Возможно, игроков таки пустят в открытый мир.

Напомним, что Marvel’s Avengers: A-Day выйдет 15 мая на PlayStation 4, Xbox One, PC и Google Stadia.