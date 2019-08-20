VERSE: голосовой помощник, который поможет слабовидящим управлять компьютером

Новости технологии:Исследователи разработали новый голосовой помощник, который позволяет людям с нарушениями зрения быстрее работать с компьютерами и смартфонами.

В своей разработке они опирались на функции уже существующих голосовых помощников и приложений, которые могут читать текст с экрана. При этом новый помощник может работать с компьютерами, смартфонами или умными часами.

В новом исследовании, проведенном студенткой математического факультета Университета Ватерлоо Александрой Втюриной, описывают устройство, которое объединило лучшие элементы голосовых помощников и устройств для чтения с экрана.

"Люди с нарушениями зрения при взаимодействии с компьютерными системами часто полагаются на встроенные виртуальные помощники на основе голоса, — отметила Втюрина. — Виртуальные помощники удобны и доступны, но не имеют возможности работать с контентом глубоко — например, прочитать несколько первых предложений статьи, перечислить альтернативные результаты поиска. Наш прототип устройства, VERSE, добавляет возможности чтения экрана и позволяет другим устройствам, таким как смарт-часы, выступать в качестве устройства ввода".

Основной метод ввода для VERSE — голосовой, поэтому пользователи могут управлять им с помощью команд "следующий", "предыдущий", "вернуться" или "дальше". Голосовой помощник также можно связать с приложением, которое работает на смартфоне. Эти устройства могут быстрее обрабатывать сигнал и ускорить работу — например, при вращении головки умных часов VERSE переходит к следующему результату поиска или абзацу текста.