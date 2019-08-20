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Xiaomi работает над выпуском нового телевизора под брендом Redmi

Xiaomi работает над выпуском нового телевизора под брендом Redmi
21:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Это будет большая 70-дюймовая модель.

Ее должны представить до конца месяца.

Как передает Gizmochina, этот анонс не станет неожиданностью, ведь в июле Redmi TV был сертифицирован в 3C (China Compulsory Certificate).

Компания также создала страницу для своих телевизоров, поэтому можно будет ожидать расширения линейки.

По слухам, Redmi TV будет иметь 70-дюймовый 4K-дисплей, систему Xiaomi PatchWall, DTS, Dolby Audio и Bluetooth-пульт с голосовым управлением.

Xiaomi работает над созданием нового доступного смартфона под брендом Redmi

Дата презентации. Компания уже официально подтвердила, что новый телевизор представят 29 августа.

Цена. По слухам, стоимость новинки будет близка к цене на модель Mi TV 4S – это около 738 долларов.

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Телевизор, Технологии, Техно, Xiaomi, Redmi, Redmi TV.
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