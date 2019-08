Xiaomi работает над выпуском нового телевизора под брендом Redmi

Ее должны представить до конца месяца.

Как передает Gizmochina, этот анонс не станет неожиданностью, ведь в июле Redmi TV был сертифицирован в 3C (China Compulsory Certificate).

Компания также создала страницу для своих телевизоров, поэтому можно будет ожидать расширения линейки.

По слухам, Redmi TV будет иметь 70-дюймовый 4K-дисплей, систему Xiaomi PatchWall, DTS, Dolby Audio и Bluetooth-пульт с голосовым управлением.

The expected Redmi TV already have a presentation date. This is all we know about the new range of televisions of the Xiaomi sub-brand https://t.co/jaIVHxCfAA pic.twitter.com/QWw4UD2W8X

— xiaomi (@Asadiweb) August 20, 2019