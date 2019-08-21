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Среда, 21.08.2019
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Gamescom 2019: на выставке представили трейлеры игры Death Stranding (Видео)

Gamescom 2019: на выставке представили трейлеры игры Death Stranding (Видео)
01:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:20 августа официально стартовала международная выставка компьютерных игр и игровой продукции Gamescom 2019.

Во время церемонии открытия студии представили немало интересных проектов. В частности, Хидео Кодзима и его команда показали три новых трейлера долгожданного экшена Death Stranding.

Трансляция Gamescom 2019 ожидаемо закончилась презентацией Death Stranding Хидео Кодзимы. Японский разработчик, которого обожают геймеры, привез на выставку сразу несколько интригующих роликов, которые раскрывают персонажей и значение младенцев во вселенной многообещающей игры.

Первый ролик посвящен Маме, которую сыграла Маргарет Куэлли. Ее ребенок родился с другой стороны, поэтому она не может уходить далеко от базы.

Трейлер Death Stranding (персонаж Мама)

 

Второй показанный персонаж – Дэдмен, которого сыграл знаменитый кинорежиссер Гильермо дель Торо.

Трейлер Death Stranding (персонаж Дэдмен)

 

Завершило шоу третье видео – 6-минутный геймплейный ролик, в котором Норман Ридус походил по удивительным ландшафтам постапокалиптического мира, встретил нового персонажа и успокоил младенца после падения с обрыва.

Геймплей Death Stranding

 

Сюжет игры. Действие Death Stranding происходит в мире, пережившем какую-то катастрофу. Цивилизация разобщена, а игрокам придется в роли такого себе курьера переносить между населенными пунктами какие-то грузы и объединять людей.

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Дата выхода Death Stranding. Игра Хидео Кодзимы выйдет уже 8 октября на PlayStation 4, а в дальнейшем (по слухам и надеждам геймеров) может добраться и до PC.

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Технологии, Игра, Трейлер, Техно, Gamescom 2019, Death Stranding.
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