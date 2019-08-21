В Китае компания Sinogene запустила услугу по клонированию домашних любимцев

Новости технологии:Двадцать первого июля на свет появился котенок, клонированный китайской компанией Sinogene Biotechnology Company.

Как сообщил местным СМИ замдиректора компании Чжао Цзяньпин, после его успешного создания Sinogene Biotechnology Company начнет предоставлять официальные услуги по клонированию. Котенок Чеснок стал первым успешно клонированным котом в Китае.

Уточняется, что для клонирования кошки или собаки требуется культивирование эмбриона из клетки животного перед имплантацией в матку суррогатной матери. "Весь процесс — от извлечения клеток до рождения — занимает не менее двух месяцев", - рассказал Лай Лянсюэ, научный сотрудник Китайской академии наук.

Отмечается, что на создание копии своего любимца придется потратить около 35 тысяч долларов. Котенок Чеснок и кошка, у которой были взяты клетки для клонирования, выглядят абсолютно идентично, однако имеют разный характер.

Компания Sinogene Biotechnology первой в Китае клонировала кота. Специалисты заявляют, что готовы запустить коммерческую услугу клонирования кошек: она обойдётся хозяевам в 35,5 тысяч долларов.https://t.co/dfW6vzuaeS pic.twitter.com/CeqnYDTT89 — TJ (@tjournal) August 20, 2019

Сообщается, что в планах компании - использование искусственного интеллекта или технологии человеко-машинного интерфейса, чтобы перенести воспоминания и характерные черты "оригинального" животного его клону.

По словам Чжао Цзяньпиня, два года назад Sinogene успешно клонировала собаку по кличке Лун Лун, и теперь компания предлагает услуги и по созданию копий собак, стоимость процедуры — 54 тысячи долларов.