Instagram заплатит за информацию о незаконном использовании данных пользователей

Новости технологии:Instagram намерен платить пользователям за информацию о компаниях, незаконно использующих личные данные.

Сервис Instagram запустил программу Data Abuse Bounty, в рамках которой будет платить пользователям за информацию о компаниях, незаконно использующих личные данные пользователей через соцсеть.

Об этом пишет Engadget.

Под незаконное использование данных попадает небезопасное хранение личной пользовательской информации — имен и паролей, а также неправомерное использование этих данных.

Кроме того, Data Abuse Bounty будет следить за сервисами по накрутке лайков, подписчиков и комментариев.

Размер премий за участие в программе не раскрывается. При этом в аналогичной программе от Facebook средний размер выплат составляет порядка $1,5 тыс.

Вокруг сервисов компании Facebook, в которые входит и Instagram, постоянно возникают скандалы, связанные с утечкой личных данных или их неправильным хранением. Последний произошел в августе 2019 года, когда издание Business Insider рассказало историю маркетинговой компании Hyp3r, которая сохраняла миллионы сторис пользователей без их разрешения и анализировала их.