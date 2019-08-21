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Прогулка по ЧАЭС на Gamescom 2019: свежий трейлер Chernobylite (Видео)

Прогулка по ЧАЭС на Gamescom 2019: свежий трейлер Chernobylite (Видео)
04:05 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Скриншот

Новости технологии:Чертовщина внутри чернобыльского саркофага — свежий трейлер Chernobylite.

The Farm 51 сняла свежий трейлер Chernobylite — своего хоррора о техногенной катастрофе 1986 года. Как уверяют авторы, в их игре вам предстоит пережить такую прогулку по Чернобыльской АЭС, которую вы никогда не видели раньше.

В демоверсию с АЭС дают поиграть на Gamescom 2019. По словам The Farm 51, локацию удалось расширить благодаря поддержке аудитории на Kickstarter. Там Chernobylite собрала 206 671 доллар США и достигла нескольких целей "на вырост". Среди них — увеличенный уровень в атомной электростанции, система крафта оружия, записи реальных звуков из Зоны отчуждения и техношаман по имени Таракан.

Напомним, что Chernobylite предлагает свободное исследование мира, сложные бои, уникальный крафт и нелинейное повествование. Окрестности Зоны отчуждения создавали при помощи трёхмерного сканирования.

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Chernobylite стартует осенью 2019-го на PC через Steam. Где-то после этого выйдет и консольная версия. Авторы уверяют, что записали полную голосовую озвучку на русском и украинском.

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ЧАЭС, Игры, Chernobylite, Gamescom 2019.
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