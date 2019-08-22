Алгоритм YouTube принял видео с боями роботов за "жестокое обращение с животными"

Новости технологии:YouTube заблокировал десятки видео с драками роботов. Алгоритм посчитал, что это "жестокое обращение с животными".

В компании рассказали, что материалы удалил новый алгоритм сайта. Он посчитал, что они нарушают правила сервиса, которые касаются "жесткого обращения с животными". Несколько блогеров потребовали YouTube восстановить их контент.

Автор блога на YouTube и энтузиаст робототехники Энтони Мёрни одним из первых заметил удаление видео и предположил, что это может быть связано с новым алгоритмом сервиса, в котором хотели улучшить распознавание жесткого обращения с животными.

"Но новый алгоритм почему-то считает, что битвы роботов — это тоже жестокость по отношению к животным. Просто смешно, нужно привлечь внимание YouTube, чтобы остановить это", — отметил он.

Каналы, размещающие видео с битвами роботов, получили уведомление с YouTube с объяснением, что их материалы нарушают правила сервиса.

В каждом уведомлении содержалась ссылка на один и тот же раздел правил, в котором говорится, что на YouTube "запрещено размещать материалы, демонстрирующие преднамеренное причинение страданий животным".