DARPA профинансировало робототехническое соревнование Subterranean Challenge (Видео)

На прошедшей неделе Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA начало соревнование под названием Subterranean Challenge. В рамках этого соревнования роботы будут отправлены с конкретными заданиями в сети подземных туннелей и естественных пещер с целью проверки, насколько хорошо они справятся с ориентированием и передвижениями в сложной окружающей среде, действуя полностью в автоматическом режиме и не получая от людей никакой помощи и указаний.

Роботы, принимающие участие в соревновании Subterranean Challenge, как уже упоминалось выше, будут спускаться в пещеры естественного происхождения, имеющие узкие места, крутые подъемы и склоны, неровные поверхности и другие вещи, затрудняющие ориентирование и передвижение.

Искусственные туннельные системы, в которых предстоит действовать роботам, разделяются на две категории, к первой относятся типичные горные выработки, имеющие длинные туннели, многократные уровни и вертикальные штреки. Ко второй категории относятся элементы городской подземной инфраструктуры, куда входит метро и элементы других подземных коммуникаций.



Призовой фонд соревнования составляет 5 миллионов американских долларов, его разделят те команды, роботы которых лучше справятся с задачами картографии подземной среды, преодоления препятствий и опасностей, поиска спрятанных в различных местах (в контрольных точках) предметов.

Первым видом соревнования Subterranean Challenge станет этап Tunnel Circuit. Он заключается в составлении карты туннелей заброшенной горной выработки и поиске спрятанных там предметов (меток). Во время этого этапа людям запрещено заходить внутрь подземных помещений, как и подавать своим роботам любые радио-, оптические и другие сигналы. Победителем этапа Tunnel Circuit станет команды, роботы которых составят максимально подробную карту и найдут все метки с точностью, не хуже 5 метров.

That was ::almost:: a fantastic recovery from Team CERBERUS @anybotics ANYmal. Fortunately, they have a second ANYmal they're sending in to check up on the first one! What could possibly go wrong! @DARPA #SubTChallenge pic.twitter.com/06N63fuwaG

— Evan Ackerman (@BotJunkie) August 17, 2019