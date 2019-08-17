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Уникальные кадры солнечного ветра заснял космический зонд Parker Solar Probe (Видео)

Уникальные кадры солнечного ветра заснял космический зонд Parker Solar Probe (Видео)
20:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Солнечный зонд Parker Solar Probe стоимостью в полтора миллиарда долларов планирует выйти на третий облет вокруг Солнца 27 августа.

Как заявляют ученые, аппарат соберет еще больше данных о солнечном ветре и структуре короны светила, чем предполагалось изначально. При этом, проходя на расстоянии в 6,1 миллиона километров от видимой поверхности Солнца, зонд будет выдерживать температуру до 1370 градусов Цельсия.

Среди главных миссий Parker Solar Probe - выяснить, почему солнечная корона нагревается до миллиона градусов, притом что поверхность остается намного холоднее. Но, помимо изучения физики короны Солнца, аппарат также подробно следит за солнечным ветром. Несколько дней назад на главном сайте миссии было опубликовано видео, составленное на основе данных, которые зонд прислал 6-10 ноября.

"Данные, которые мы получаем с Parker Solar Probe, показывают нам детали о солнечных структурах и процессах, которые мы никогда не видели прежде, - рассказал Нур Рауафи, исследователь из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса. - Полеты близко к Солнцу, в очень опасной среде, стали единственным путем для получения этих сведений".

Исследователи наблюдали редчайший тип сверхновой вспышки

В начале этого месяца ученые завершили первый этап скачивания данных, присланных Parker Solar Probe. Тогда аппарат передал 22 гигабайта информации - это на 50 процентов больше, чем ожидали ученые. Данные обещают обнародовать в конце 2019 года.

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Видео, Солнечный ветер, Космический зонд, Parker Solar Probe.
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