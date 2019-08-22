Недолго ждать осталось: Huawei назвала дату старта продаж своих "умных" очков

Новости технологии:Huawei перенесла старт продаж своих "умных очков" и назвала цену устройства.

Еще на весенней презентации P30 и P30 Pro Huawei показала "умные очки" Huawei x Gentle Monster. Компания планировала отправить гаджет на полки магазинов до июля 2019 года, но продажи все еще не стартовали, а релиз перенесли на сентябрь.

Если верить Gizmochina, теперь Huawei x Gentle Monster поступит в продажу 6 сентября. По словам главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, гаджет стал сочетанием моды и технологий. Очки заменят пользователям гарнитуру, позволяя общаться по сотовой связи через сопряженный смартфон и вызывать голосового помощника.

В корпус Huawei x Gentle Monster уместились антенна, зарядный модуль, чипсет, аккумулятор и пара микрофонов. К тому же устройство лишилось кнопок, а команды выполняются с помощью касаний.

Например, для приема вызова нужно нажать на душку очков, а постукивание запустит голосового помощника. Устройство также получило защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, а заряжаются очки по USB-C или беспроводным способом с помощью чехла.

Цена стартует от $212, а первыми опробовать Huawei x Gentle Monster смогут посетители выставки IFA 2019, которая пройдет в сентябре в Берлине.