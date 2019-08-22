В Xiaomi подтвердили слухи о характеристиках новой линейки смартфонов Redmi Note 8

Новости технологии:Xiaomi Redmi Note 8 Pro получит 64 Мп камеру и игровой процессор.

Вице-президент Xiaomi официально подтвердил последние утечки о грядущей линейке смартфонов Redmi Note 8.

Корпус смартфона точно будет изготовлен не из пластика. Аппаратной основой Redmi Note 8 послужит неизвестный однокристальный чип.

Как сообщил глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing), процессор обеспечит стабильную работу устройства во всех современных играх, также новинка получит систему жидкостного охлаждения.

Подтвердились слухи касательно камеры: в старшую модель линейки Redmi Note 8 Pro оснастят модулем из четырёх датчиков с 64-мп сенсором Sony. Согласно новому правилу компании, заряжаться смартфон будет от 18-ваттной быстрой зарядки.

Redmi Note 8 должны представить 29 августа, приём предварительных заказов уже начался.