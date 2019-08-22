Обновление Google Play: что изменилось

Новости технологии:В Google Play значительно улучшили навигацию.

Компания Google провела масштабный редизайн магазина Google Play. Обновленный интерфейс должен значительно облегчить поиск приложений.

Новый дизайн выполнен в соответствии с последними правилами стиля Google Material Design — в нем используется больше светлых тонов, элементов анимации, переходов и отступов. Приложения в магазине разделили на вкладки: "Игры", "Приложения", "Фильмы и ТВ" и "Книги". Музыку перенесли в боковое меню.

Разработчики старались придать Google Play более опрятный, премиальный вид. Все иконки в магазине стали прямоугольными и закругленными по краям, по аналогии с App Store.

В ближайшее время обновление должно автоматически установиться у всех пользователей Android.