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Четверг, 22.08.2019
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Обновление Google Play: что изменилось

Обновление Google Play: что изменилось
17:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В Google Play значительно улучшили навигацию.

Компания Google провела масштабный редизайн магазина Google Play. Обновленный интерфейс должен значительно облегчить поиск приложений.

Новый дизайн выполнен в соответствии с последними правилами стиля Google Material Design — в нем используется больше светлых тонов, элементов анимации, переходов и отступов. Приложения в магазине разделили на вкладки: "Игры", "Приложения", "Фильмы и ТВ" и "Книги". Музыку перенесли в боковое меню.

Разработчики старались придать Google Play более опрятный, премиальный вид. Все иконки в магазине стали прямоугольными и закругленными по краям, по аналогии с App Store.

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В ближайшее время обновление должно автоматически установиться у всех пользователей Android.

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Приложение, Обновление, Google Play.
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