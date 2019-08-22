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Четверг, 22.08.2019
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В Google заявили об эволюции Android

В Google заявили об эволюции Android
19:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Теперь в заглавиях новых версий операционной системы не будет никаких сладостей и букв.

С 2009 года компания Google называла новые версии операционной системы Android в честь сладостей, соблюдая алфавитный порядок для первых букв названий: Cupcake, Jelly Bean, Marshmallow, Oreo, Pie и др. Однако в этом году все изменится.

Теперь Android будет получать в названии только цифры, без каких-либо слов или фраз. То есть больше не надо гадать, что скрывается под буквой Q в новой версии — теперь это просто Android 10.

Хотя несколько вариантов у Google все-таки было: Queens Cake и Quindim.

Причина

Дело в том, что названия десертов понятны далеко не всем пользователям.

"В некоторых языках L и R не отличаются, поэтому некоторые пользователи, говоря об Android Lollipop, не понимали, что речь идет о версиях после KitKat. Еще сложнее понять это новым пользователям Android, которые не знакомы с нашей классификацией. Также мы пониманием, что в некоторых странах пироги (Pie) не считаются десертом, а зефир (Marshmallow), несмотря на свой вкус, не слишком популярен во многих регионах", — пояснил вице-президент по управлению продуктами Android Самир Самат.

Обновление Google Play: что изменилось

Также компания провела ребрендинг Android. Конечно, знаменитый зеленый робот никуда не делся (правда, теперь видна лишь часть его головы), но шрифт немного изменился, а надпись Android теперь черного, а не зеленого цвета — так ее легче рассмотреть людям с нарушением зрения.

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Google, Android, ОС, Обновление.
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