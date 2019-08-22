YouTube отключит одну из функций

Новости технологии:Теперь пользователи не смогут обмениваться сообщениями напряму.

За последние годы YouTube перестал быть обычным "составом" видеороликов. Своими возможностями видеохостинг напоминает социальную сеть, однако именно такую "непрофильную" функцию разработчики решили отключить.

Какую функцию отключат? Функция прямого обмена сообщениями между пользователями YouTube появилась еще два года назад. Но скоро такая возможность исчезнет, сообщает Android Headlines.

Согласно публикации в разделе техподдержки сервиса, это произойдет уже 18 сентября. По словам представителей YouTube, нововведение связано с новой концепцией видеохостинга: обсуждение роликов предлагается вести на страницах самих видео, а не в личных сообщениях.

Реакция пользователей. Согласно многочисленным комментариям к новости, многие пользователи не в восторге от новой политики сервиса. Некоторые даже отметили, что нашли себе новых друзей только благодаря общению в личных сообщениях.

Как можно будет обсудить видео? Менеджер YouTube, который опубликовал пост, отметил, что возможность поделиться видео-прежнему будет доступна для отправки ссылок на видеоролики в Facebook, Twitter, Reddit и другие площадки. Останется в желающих и возможность обсудить ролик вне страницей комментариев, скопировать ссылку и отправить ее адресату.