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Новые флагманы Xiaomi могут получить изменения

Новые флагманы Xiaomi могут получить изменения
22:42 Чт, 22 Август 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Xiaomi планирует переименовать свои флагманы из-за юридических неурядиц.

Уже в следующем месяце должен выйти новый флагман Xiaomi — Mi Mix 4. Однако в сети появилась информация о том, что компания вынуждена переименовать линейку Mi Mix.

По инсайдерской информации, в Китае есть компания, которая владеет правами на бренд Mix. Торговую марку она зарегистрировала на два года раньше, чем Xiaomi.

Поэтому теперь Xiaomi получила судебный запрет на использование Mix в своих гаджетах. Таким образом, судьба Mi Mix 4 (или, по крайней мере, его названия) пока под вопросом. Видимо, не зря китайцы так не любят цифру 4.

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Выходит, компании придется либо переименовать флагманскую линейку, либо договориться с тем самым владельцем прав на торговую марку. Правда ли это — пока неизвестно, представители Xiaomi не комментируют появившуюся информацию.

Напомним, именно Xiaomi Mi Mix 4 приписывают камеру со 108-мегапиксельным датчиком ISOCELL Bright HMX, который Samsung представила на прошлой неделе.

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Гаджеты, Смартфоны, Xiaomi, Фламаны.
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