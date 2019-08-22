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Нейросеть научилась дорисовывать фотографии (Видео)

Нейросеть научилась дорисовывать фотографии (Видео)
23:25 Чт, 22 Август 2019 Телеграф hightech.fm Фото: Twitter

Новости технологии:Разработчики из Google Research научили нейросеть дорисовывать фотографию по одному небольшому фрагменту.

В основе искусственного интеллекта лежат принципы работы генеративно-состязательной нейросети. Исследование Google Research опубликовано на площадке arXiv.org.

Многие сервисы достаточно давно работают с искусственным интеллектом для дорисовывания недостающих частей снимков. Однако они могут заниматься лишь доработкой небольших участков фотографий.

Искусственный интеллект от Google Research научился дорисовывать даже большие участки фотографий, расположенные с краю снимка, там нейросети негде брать информацию.

В основе работы нейросети лежит генеративно-состязательная архитектура. Согласно этой концепции, искусственный интеллект состоит из двух нейросетей. Первая выполняет прямую задачу — дорисовывает фотографию, а вторая пытается отличить копию от настоящих снимков.

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В начале работы нейросеть получает не один снимок, а два. На первом изображении одна большая область залита одним цветом. Размер залитой области мог варьироваться — от 25% до 70% всего кадра. Во втором изображении показывалась можно было увидеть, какая именно область была залита.

Это позволило второму искусственном интеллекту сконцентрироваться именно на области, уже дорисованной другой нейросетью.

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Google, ИИ, Нейросеть.
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