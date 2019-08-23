Семь лет спустя: Разработчики Mount & Blade II обозначили сроки выхода игры, но не спешите радоваться

Новости технологии:Mount & Blade II не собирается сидеть в раннем доступе несколько лет.

Mount & Blade II: Bannerlord анонсировали в 2012 году, но TaleWorlds объявила дату запуска лишь спустя семь лет, во время gamescom 2019: игра стартует в марте 2020-го — в раннем доступе. Значит ли это, что релизную версию предстоит ждать ещё несколько лет? Авторы надеются, что нет.

Как пояснили сотрудники TaleWorlds в комментарии для PCGamesN, версия для раннего доступа сразу будет содержать кучу контента. Отчасти в этом и заключается проблема: девелоперы не могут предсказать, насколько качественно сочетаются миллионы комбинаций, что могут появиться во время игры.

TaleWorlds уверена, что отдельные варианты развития событий способны сломать геймплей тем или иным образом.

Ранний доступ нужен именно для того, чтобы как следует всё протестировать: разработчики надеются столкнуться со сценариями поведения игрока, которые не смогли предусмотреть сами, хорошенько всё отполировать и отбалансировать.

Конечная цель — сделать так, чтобы сама TaleWorlds была довольна результатом.

Предполагается, что несколько лет это не займёт.