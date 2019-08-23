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Семь лет спустя: Разработчики Mount & Blade II обозначили сроки выхода игры, но не спешите радоваться

Семь лет спустя: Разработчики Mount & Blade II обозначили сроки выхода игры, но не спешите радоваться
03:15 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Mount & Blade II не собирается сидеть в раннем доступе несколько лет.

Mount & Blade II: Bannerlord анонсировали в 2012 году, но TaleWorlds объявила дату запуска лишь спустя семь лет, во время gamescom 2019: игра стартует в марте 2020-го — в раннем доступе. Значит ли это, что релизную версию предстоит ждать ещё несколько лет? Авторы надеются, что нет.

Как пояснили сотрудники TaleWorlds в комментарии для PCGamesN, версия для раннего доступа сразу будет содержать кучу контента. Отчасти в этом и заключается проблема: девелоперы не могут предсказать, насколько качественно сочетаются миллионы комбинаций, что могут появиться во время игры.

TaleWorlds уверена, что отдельные варианты развития событий способны сломать геймплей тем или иным образом.

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Ранний доступ нужен именно для того, чтобы как следует всё протестировать: разработчики надеются столкнуться со сценариями поведения игрока, которые не смогли предусмотреть сами, хорошенько всё отполировать и отбалансировать.

Конечная цель — сделать так, чтобы сама TaleWorlds была довольна результатом.

Предполагается, что несколько лет это не займёт.

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Все по теме:

Игры, Mount &amp; Blade II: Bannerlord, TaleWorlds, Ранний доступ.
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