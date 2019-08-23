Скачать
Пятница, 23.08.2019
Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
Разумков - о дате подписания коалиционного соглашения
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
День Независимости: Джонсон заговорил на украинском (Видео)
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
Валя Семеренко завоевала золото летнего чемпионата мира-2019
На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена
На что способны бактерии: проблема соленой почвы решена

Игра Battlefield V не получит обновления: причины

Игра Battlefield V не получит обновления: причины
17:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Многопользовательский шутер Battlefield V не получит режима соревнования 5 на 5.

Причины такого решения DICE не раскрываются, а авторы игры уклоняются от ответа, уверяя, что это обеспечит им свободное время для выполнения контент-плана.

Чем мотивировано такое решение? Как сообщает PCGamer, старший продюсер игры Райан Макартур утверждает, что решение отменить разработку было тяжелым, но оно позволит студии быстрее справляться с багами и выпускать новый контент.

Кроме того, он отметил, что команда и без того уже достаточно долго занимается созданием соревновательного геймплея в Battlefield.

Что известно о новом патче. Также продюсер отметил, что в патче 4.4 будут содержаться не только правки багов, но и повышение планки внутриигрового ранга. Максимальная цифра уровня отныне будет не 50, а 500.

Трейлер игры Battlefield V

 

Gears Pop вышла на Android и iOS: трейлер игры (Видео)

Напомним, Battlefield V вышла 9 ноября 2018 года и была хорошо принята критиками. Игроки, впрочем, не разделяют их мнения: пользовательская оценка шутера на Metacritic составляет всего 2,8/10. Виной тому противоречивые трейлеры и в целом неоднозначная PR-кампания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Игра, Обновление, Шутер, Техно, Battlefield V.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча
02 Названа главная причина женского долголетия
03 Оригинальные поздравления с днем рождения 23 августа: стихи и открытки
04 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Определена схема размещения депутатов в зале заседаний ВР
Кличко встретился с президентом Группы ВБ: что осуждали
Кличко встретился с президентом Группы ВБ: что осуждали
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
С декабря дома начнут строить по-новому: стали известны новые нормы
Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь