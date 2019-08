Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни

Этот новый продукт уже представили на своей фирменной платформе коллективного финансирования Youpin.

Как пишет ixbt.com, новая посудомоечная машина Viomi Smart Dishwasher 2019 оснащена моющим насосом от итальянской фирмы Weike. Насос может обеспечивать поток промывочной воды под очень высоким давлением – 15 тысяч Па.

Это позволяет очищать посуду и дезинфицировать ее, при этом покрытие посуды остается невредимым.

Также инженеры оборудовали новинку технологии трехмерного распыления. Водяные струи бьют во всех направлениях. Таким образом, нет мест, которые остаются грязными.

