Скачать
Суббота, 24.08.2019
Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
Вдохновляющая речь Зеленского, семиминутный гимн и парад без техники: чем запомнился День Независимости 2019
Под Офисом президента протестуют: чего хотят
Под Офисом президента протестуют: чего хотят
Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
Усик отказался от боев с россиянами Поветкиным и Федосовым
Герцог Кембриджский примет участие в съемках фильма о психическом здоровье
Герцог Кембриджский примет участие в съемках фильма о психическом здоровье

Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни

Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни
16:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Китайский производитель Xiaomi выпустил новый продукт для кухни – разумную посудомоечную машину Viomi Smart Dishwasher 2019.

Этот новый продукт уже представили на своей фирменной платформе коллективного финансирования Youpin.

Как пишет ixbt.com, новая посудомоечная машина Viomi Smart Dishwasher 2019 оснащена моющим насосом от итальянской фирмы Weike. Насос может обеспечивать поток промывочной воды под очень высоким давлением – 15 тысяч Па.

Это позволяет очищать посуду и дезинфицировать ее, при этом покрытие посуды остается невредимым.

Также инженеры оборудовали новинку технологии трехмерного распыления. Водяные струи бьют во всех направлениях. Таким образом, нет мест, которые остаются грязными.

Viomi Smart Dishwasher 2019 работает при температуре нагрева до 70 градусов, что позволяет эффективно отмывать масло и другие жиры, и способствует стерилизации посуды. В связи с этим умная посудомоечная машина оснащена импортной японской системой сушки с горячим воздухом.

Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способный работать год без подзарядки

Умные фишки. В новинке присутствует режим быстрого мытья за 30 минут. На выбор стандартный, экономичный и индивидуальный режимы стирки. Посудомоечная машина может вместить 8 наборов столовых приборов. Управлять машиной можно удаленно с помощью мобильного приложения.

Цена. Стоимость Viomi Smart Dishwasher 2019 составляет 354 доллара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Посудомоечная машина, Техно, Xiaomi, Viomi Smart Dishwasher 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
04 Из "Квартала 95" ушел актер: детальные подробности
05 Маникюр 2019: оригинальные идеи для квадратной формы ногтей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Майдан Незалежности &quot;заминировали&quot;
Майдан Незалежности "заминировали"
Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу
Марш защитников Украины: официальная часть подошла к концу
Зеленский - о кандидатах на пост премьера
Зеленский - о кандидатах на пост премьера
Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни
Хозяюшкам в помощь: Xiaomi выпустила новый продукт для кухни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь