Киберобувь: теперь в виртуальной реальности можно бегать

Новости технологии:Австрийские разработчики создали обувь, позволяющую управлять ногами в виртуальной реальности.

Устройство называется Cybershoes. Его одевают на ноги и оно оснащено датчиками, которые отслеживает движения человека и переносят их в игру.

Как пишет thenextweb.com, для управления устройством пользователю нужно сидеть на крутящемся стуле. Стоять или ходить в этой обуви нельзя.

В комплект Cybershoes входит специальный коврик, который помогает транслировать движение.

С чем работает? Обувь Cybershoes совместима с технологией Steam VR, поэтому ее можно сочетать с шлемами виртуальной реальности от Oculus, HTC, Pimax и другими. Поэтому ее пользователи смогут пробежаться по Skyrim, Fallout и другим играм, которые поддерживают виртуальную реальность.

Киберобувь для виртуальной реальности: видео

Создатели также утверждают, что использование такой обуви можно расценивать как занятия спортом, только этот процесс значительно приятнее.

Цена вопроса. Набор Cybershoes оценен в 360 евро: в него входит коврик и сама обувь. При этом за версию со стулом придется заплатить от 450 до 1170 евро.