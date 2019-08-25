До чего техника дошла: роботы уже могут помогать пожилым людям

Новости технологии:Роботы на основе искусственного интеллекта помогают пожилым людям.

Роботы высотой 0,8 м и весом 15 килограмм управляются с помощью приложения на смартфоне или сенсорного экрана. Роботы могут беседовать с пожилыми людьми, напоминать о необходимости приема лекарств, проводить консультации и помогать по дому.

Кроме того, роботы могут помочь поддерживать социальные связи. Например, облегчить звонки в Skype, устраняя проблемы, с которыми сталкиваются многие пожилые люди, пользующиеся телефонами. Они также могут регулировать комнатную температуру и уровень освещенности.

Кроме того, роботы Стиви, Паро и Пилло могут напоминать о необходимости принимать лекарства в нужное время.

"Робототехника может сыграть огромную роль в учреждениях по уходу за пожилыми людьми и больницах, чтобы люди могли делать больше при меньших затратах", — отмечает Конор Макгинн, робот и доцент колледжа Тринити в Дублине.

Работа профессионального ассистента по уходу является невероятно сложной и зачастую сопряжена с длительными часами работы там, где часто не хватает персонала. В США ежегодно более 35% помощников по уходу покидают свои рабочие места. Выполнив некоторые из рутинных повседневных задач, роботы могут освободить обслуживающий персонал, чтобы они проводили больше времени с пациентами.