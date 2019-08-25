Защита от ненужных зрителей: чехол, скрывающий экран от посторонних глаз

Новости технологии:На IndieGoGo представили чехол PhoneGlass, скрывающий экран от посторонних.

Новый чехол дизайнера Сеока Мьонг Канга не только будет защищать почти все флагманские устройства от падений, царапин и трещин, но и информацию их владельцев от ненужных зрителей.

Кейс представляет собой силиконовый бампер, но вместо привычной цельной конструкции, сзади он оснащен стеклом, которое обеспечивает видимость экрана только под практически прямым углом. Те же, кто попытается смотреть со стороны, будут видеть лишь черный экран.

Еще одним преимуществом PhoneGlass является встроенный фильтр синего цвета, который заметно снижает нагрузку на глаза. Чехол продается в двух вариантах: только бампер и защитное стекло и полная защита из металлического кейса, крепящегося сзади на магнитах.

PhoneGlass подойдет всем iPhone от седьмого до XS Max и Samsung Galaxy S9+ и Note 9.