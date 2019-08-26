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Быстрее, чем у всех: NASA обновило интернет на МКС

Быстрее, чем у всех: NASA обновило интернет на МКС
16:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:На МКС провели новый интернет, который быстрее, чем практически у каждого жителя Земли.

NASA обновило интернет на Международной космической станции, увеличив скорость соединения в несколько раз. Теперь экипаж МКС может передавать данные со скоростью в 600 Мбит/с, пишет ScienceAlert.

МКС необходима мощная связь с Землей, поскольку инженеры не только передают собственные исследования в наземные центры, но и ретранслируют другие сигналы, полученные от различных миссий.

Обновление интернета на МКС произошло в рамках разработки технологий для передачи данных с потенциальной окололунной космической станции Lunar Orbital Platform-Gateway от NASA. Увеличение скорости интернета на МКС позволит проводить на станции новые эксперименты, которые требуют более серьезных массивов данных, а также передавать снимки в высоком разрешении.

Данные передаются с МКС на Землю при помощи ряда наземных антенн, а также несколькими специальными спутниками слежения и ретрансляции данных. Они были размещены на высокой орбите в разных стратегических местах, позволяя передавать информацию в центры NASA от МКС с задержкой менее одной секунды.

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Для увеличения скорости интернета инженерам пришлось также модифицировать наземные станции, а на МКС установить новые процессоры для передачи данных. Теперь участники МКС могут в режиме реального времени передавать данные с более чем 40 исследовательских миссий.

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Интернет, НАСА, Космос, МКС, Технологии, Техно.
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