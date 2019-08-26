Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение

Новости технологии:На просторах интернета появилось первое реальное изображение смартфона Huawei Mate 30 Pro.

Что показали

На рендере новинка представлена в двух цветах. Аппарат отличается от предыдущего поколения дизайном камеры (теперь она круглая) с четырьмя модулями и более острыми углами корпуса. Смартфон также получит экран с небольшой "монобровью". На ней установят специальные датчики для функции Face Unlock. Кстати, этот вырез можно было еще заметить на "живой" фотографии устройства.

Huawei Mate 30 Pro: officiell bild läcker ut https://t.co/Z6g81CCZK3 pic.twitter.com/qwoXM7e8My — Mobilanyheter (@mobilanyheter) August 26, 2019

Что известно

Напомним, Huawei Mate 30 Pro приписывают 6.7-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления кадров 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro. Смартфон будет работать на новом флагманском чипе Kirin 990. Аппарат должен получить аккумулятор на 4200 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой и основную камеру с четырьмя модулями. Главный датчик получит разрешение 40 Мп и поддержку 50-кратного цифрового и 10-кратного оптического зума.

Когда ждать

Huawei Mate 30 Pro должны представить вместе с обычной версией Mate 30 на презентации 19 сентября.