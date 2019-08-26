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Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение
Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение

Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение

Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение
17:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:На просторах интернета появилось первое реальное изображение смартфона Huawei Mate 30 Pro.

Что показали

На рендере новинка представлена в двух цветах. Аппарат отличается от предыдущего поколения дизайном камеры (теперь она круглая) с четырьмя модулями и более острыми углами корпуса. Смартфон также получит экран с небольшой "монобровью". На ней установят специальные датчики для функции Face Unlock. Кстати, этот вырез можно было еще заметить на "живой" фотографии устройства.

 

Что известно

Напомним, Huawei Mate 30 Pro приписывают 6.7-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления кадров 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro. Смартфон будет работать на новом флагманском чипе Kirin 990. Аппарат должен получить аккумулятор на 4200 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой и основную камеру с четырьмя модулями. Главный датчик получит разрешение 40 Мп и поддержку 50-кратного цифрового и 10-кратного оптического зума.

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Когда ждать

Huawei Mate 30 Pro должны представить вместе с обычной версией Mate 30 на презентации 19 сентября.

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Смартфон, Huawei, Huawei Mate 30 Pro, Официальное фото.
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