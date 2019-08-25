Процессор Ascend 910 и фреймворк Mindspore: Huawei представила ИИ

Новости технологии:Компания Huawei провела официальную презентацию, на которой представила продукты для сферы создания ИИ-технологий и машинного обучения.

Первый продукт - специализированный серверный ИИ процессор Ascend 910 для облачных вычислений. Его производительность достигает 256 TFLOPS при операциях с плавающей запятой и 512 TFLOPS при вычислениях с целочисленной точностью.

Максимальное энергопотребление Ascend 910 - 310 Вт.

Представители Huawei заявляют, что их процессор может обучать нейросети в считанные минуты и "обладает большей вычислительной мощностью, чем любой другой ИИ-процессор в мире".

Today, Huawei debuts the world’s most powerful AI processor and an all-scenario AI computing framework – #Ascend910 & #MindSpore. Eric Xu unveils the details at the launch: https://t.co/tfu6dvaIgQ pic.twitter.com/fawdjEUuPi — Huawei (@Huawei) August 23, 2019

Второй продукт - Mindspore. Это вычислительная среда разработки приложений на основе искусственного интеллекта, предназначенная для работы с Ascend 910. Этот фреймворк имеет на 20% меньше строк основного кода по сравнению с аналогичными решениями (опять же - со слов производителя).

Livestream Of Huawei’s Ascend 910 & MindSpore Launch https://t.co/OnSni337hb — Huawei (@Huawei) August 23, 2019

Mindspore с открытым исходным кодом будет доступен в первом квартале 2020 года и поможет Huawei ускорить внедрение ИИ технологий.