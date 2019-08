Процессор Ascend 910 и фреймворк Mindspore: Huawei представила ИИ

Первый продукт - специализированный серверный ИИ процессор Ascend 910 для облачных вычислений. Его производительность достигает 256 TFLOPS при операциях с плавающей запятой и 512 TFLOPS при вычислениях с целочисленной точностью.

Максимальное энергопотребление Ascend 910 - 310 Вт.

Представители Huawei заявляют, что их процессор может обучать нейросети в считанные минуты и "обладает большей вычислительной мощностью, чем любой другой ИИ-процессор в мире".

Today, Huawei debuts the world’s most powerful AI processor and an all-scenario AI computing framework – #Ascend910 & #MindSpore. Eric Xu unveils the details at the launch: https://t.co/tfu6dvaIgQ pic.twitter.com/fawdjEUuPi

— Huawei (@Huawei) August 23, 2019