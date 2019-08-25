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Процессор Ascend 910 и фреймворк Mindspore: Huawei представила ИИ

Процессор Ascend 910 и фреймворк Mindspore: Huawei представила ИИ
09:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Huawei провела официальную презентацию, на которой представила продукты для сферы создания ИИ-технологий и машинного обучения.

Первый продукт - специализированный серверный ИИ процессор Ascend 910 для облачных вычислений. Его производительность достигает 256 TFLOPS при операциях с плавающей запятой и 512 TFLOPS при вычислениях с целочисленной точностью.

Максимальное энергопотребление Ascend 910 - 310 Вт.

Представители Huawei заявляют, что их процессор может обучать нейросети в считанные минуты и "обладает большей вычислительной мощностью, чем любой другой ИИ-процессор в мире".

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Второй продукт - Mindspore. Это вычислительная среда разработки приложений на основе искусственного интеллекта, предназначенная для работы с Ascend 910. Этот фреймворк имеет на 20% меньше строк основного кода по сравнению с аналогичными решениями (опять же - со слов производителя).

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Mindspore с открытым исходным кодом будет доступен в первом квартале 2020 года и поможет Huawei ускорить внедрение ИИ технологий.

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Huawei, Искусственный интеллект, ИИ, Процессор Ascend 910, Фреймворк Mindspore.
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