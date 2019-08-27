Mario Kart Tour: трейлер и дата выпуска мобильной версии игры (Видео)

Новости технологии:Еще одна игра Nintendo, которая получит спин-офф на мобильных устройствах, — Mario Kart.

Компания объявила, что Mario Kart Tour для iOS и Android стартует 25 сентября.

Как пишет Nintendo, новая игра — это Mario Kart, которой можно управлять лишь одним пальцем. Трассы будут как старые, так и новые. Свежие локации и некоторые облики персонажей в Tour создаются под вдохновением от реальных городов.

Игра предлагает открывать водителей, машинки, планеры и карточки профиля, участвовать в необычных испытаниях во время заездов и соревноваться с другими игроками в сетевых матчах.

Среди особенностей Tour — режим Frenzy, позволяющий использовать бонусы в гонке неограниченное количество раз в течение короткого времени, и раздел состязаний, где локации меняются каждые две недели.

Mario Kart Tour будет распространяться условно-бесплатно.