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Mario Kart Tour: трейлер и дата выпуска мобильной версии игры (Видео)

Mario Kart Tour: трейлер и дата выпуска мобильной версии игры (Видео)
13:26 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Еще одна игра Nintendo, которая получит спин-офф на мобильных устройствах, — Mario Kart.

Компания объявила, что Mario Kart Tour для iOS и Android стартует 25 сентября.

Как пишет Nintendo, новая игра — это Mario Kart, которой можно управлять лишь одним пальцем. Трассы будут как старые, так и новые. Свежие локации и некоторые облики персонажей в Tour создаются под вдохновением от реальных городов.

Игра предлагает открывать водителей, машинки, планеры и карточки профиля, участвовать в необычных испытаниях во время заездов и соревноваться с другими игроками в сетевых матчах.

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Среди особенностей Tour — режим Frenzy, позволяющий использовать бонусы в гонке неограниченное количество раз в течение короткого времени, и раздел состязаний, где локации меняются каждые две недели.

Mario Kart Tour будет распространяться условно-бесплатно.

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Все по теме:

Компьютерная игра, Технологии, Nintendo, Игра, Техно, Спин-офф, Мобильная версия, Mario Kart, Mario Kart Tour.
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