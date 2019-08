Dota 2: анонс нового героя игры (Видео)

На The International 2019 Valve анонсировала еще одного героя для Dota 2 — Void Spirit. Это четвертый дух, брат Storm Spirit, Ember Spirit и Earth Spirit. Слухи о его существовании ходили в сообществе игры уже несколько лет. Судя по всему, Void Spirit появится в Dota 2 в обновлении The Outlanders, но когда оно запустится, Valve не уточняет. Поклонники на Reddit по полупрозрачной картинке делают вывод, что в The Outlanders входят и Snapfire, и Void Spirit.