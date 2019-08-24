Скачать
Суббота, 24.08.2019

Dota 2: анонс нового героя игры (Видео)

На The International 2019 Valve анонсировала еще одного героя для Dota 2 — Void Spirit. Это четвертый дух, брат Storm Spirit, Ember Spirit и Earth Spirit. Слухи о его существовании ходили в сообществе игры уже несколько лет. Судя по всему, Void Spirit появится в Dota 2 в обновлении The Outlanders, но когда оно запустится, Valve не уточняет. Поклонники на Reddit по полупрозрачной картинке делают вывод, что в The Outlanders входят и Snapfire, и Void Spirit.
stopgame.ru
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Технологии, Игра, Персонаж, DotA 2, Техно, Void Spirit.
19:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь