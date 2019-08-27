Скачать
Вторник, 27.08.2019
"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады
"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады
Климкин: Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ
Климкин: Похоже, G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ
Легендарный экс-игрок Баварии может возобновить карьеру
Легендарный экс-игрок Баварии может возобновить карьеру
"Я облажалась": американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа
Американская телеведущая извинилась за высмеивание принца Джорджа

Офисное чудо: американская компания создала "умный стол" (Видео)

Офисное чудо: американская компания создала "умный стол" (Видео)
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости технологии:"Умным" столом можно будет управлять с помощью голосового помощиника Siri.

Американская компания из штата Висконсин Beyond the Office Door (BTOD) разработала стол VertDesk v3, высоту которого можно менять голосовыми командами.

Об этом заявил президент компании Грег Найтон, сообщает портал New Atlas.

"Мы знали, что наши клиенты хотели сфокусироваться на своей работе вместо того, чтобы нажимать на кнопки вниз/вверх. Простые голосовые указания создают уникальный опыт пользования "без рук" в случае изменения высоты стола", - сказал он.

Как отмечается, в стол VertDesk v3 установлены моторчики, благодаря которым высота стола будет меняться после голосовой команды пользователя.

Как сообщает портал, люди также могут загрузить на iPhone приложение VertDesk, в котором можно будет заранее записать 4 голосовых команды. Также в приложении будет возможность создать напоминание, когда надо сидеть за самим столом, а когда работать стоя рядом с ним.

Отмечается, что благодаря небольшим двигателям стол может поднять вес до 124 кг с высоты в 68,5 см до 121 см на скорости в 3,9 см в секунду.

Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx

Также в "умном столе" установлены специальные сенсоры, которые смогут распознать момент, когда к столу приближается человек, и таким образом предотвратить травмы.

Стартовая цена офисного чуда составляет 551,59 доллара, а первые заказы будут отправлены в уже сентябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Стол, Техно, Умный стол, Голосовое управление, Beyond the Office Door, BTOD, VertDesk v3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
02 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
03 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Сериал &quot;Первые леди&quot;: кто сыграет Мишель Обаму
Сериал "Первые леди": кто сыграет Мишель Обаму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь