Офисное чудо: американская компания создала "умный стол" (Видео)

Новости технологии:"Умным" столом можно будет управлять с помощью голосового помощиника Siri.

Американская компания из штата Висконсин Beyond the Office Door (BTOD) разработала стол VertDesk v3, высоту которого можно менять голосовыми командами.

Об этом заявил президент компании Грег Найтон, сообщает портал New Atlas.

"Мы знали, что наши клиенты хотели сфокусироваться на своей работе вместо того, чтобы нажимать на кнопки вниз/вверх. Простые голосовые указания создают уникальный опыт пользования "без рук" в случае изменения высоты стола", - сказал он.

Как отмечается, в стол VertDesk v3 установлены моторчики, благодаря которым высота стола будет меняться после голосовой команды пользователя.

Как сообщает портал, люди также могут загрузить на iPhone приложение VertDesk, в котором можно будет заранее записать 4 голосовых команды. Также в приложении будет возможность создать напоминание, когда надо сидеть за самим столом, а когда работать стоя рядом с ним.

Отмечается, что благодаря небольшим двигателям стол может поднять вес до 124 кг с высоты в 68,5 см до 121 см на скорости в 3,9 см в секунду.

Также в "умном столе" установлены специальные сенсоры, которые смогут распознать момент, когда к столу приближается человек, и таким образом предотвратить травмы.

Стартовая цена офисного чуда составляет 551,59 доллара, а первые заказы будут отправлены в уже сентябре.