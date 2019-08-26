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Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx

Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx
20:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Малоизвестная компания Sigma Ingegneria представила дрона весом в 87.5 грамм.

Дрон способный разогнаться до 100 км/ч за 1.2 секунды и максимальная скорость которого составляет 208 километров в час.

Новый беспилотник выглядит чрезвычайно необычно: каркас напечатан на 3D принтере и представляет собой нечто похожее на скелет, пропеллеры трехлопастные и также построены по специальной схеме. Авторы заявляют, что весь дрон создан с оглядкой на технологии Формулы 1.

Беспилотник имеет все необходимые такому аппарату компоненты: структурные опоры, шасси, бампера и даже распределитель нагрузок, встроенный прямо в каркас. По некоторым предположениям вся рама была изготовлена на принтере HP Jet Fusion из углеволокна.

ВС Турции разработали новый боевой беспилотник

Ранее сообщалось о том, что на МКС провели новый интернет, который быстрее, чем практически у каждого жителя Земли. NASA обновило интернет на Международной космической станции, увеличив скорость соединения в несколько раз. Теперь экипаж МКС может передавать данные со скоростью в 600 Мбит/с.

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Дрон, Helyx, Sigma Ingegneria.
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