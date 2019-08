Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx

Дрон способный разогнаться до 100 км/ч за 1.2 секунды и максимальная скорость которого составляет 208 километров в час.

Новый беспилотник выглядит чрезвычайно необычно: каркас напечатан на 3D принтере и представляет собой нечто похожее на скелет, пропеллеры трехлопастные и также построены по специальной схеме. Авторы заявляют, что весь дрон создан с оглядкой на технологии Формулы 1.

Беспилотник имеет все необходимые такому аппарату компоненты: структурные опоры, шасси, бампера и даже распределитель нагрузок, встроенный прямо в каркас. По некоторым предположениям вся рама была изготовлена на принтере HP Jet Fusion из углеволокна.

With its generative-design, the Helyx Drone accelerates faster than the Tesla Roadster https://t.co/HmkSGiozhW pic.twitter.com/kp43b1bXG9

— Plump Pixel (@Plump_Pixel) August 26, 2019