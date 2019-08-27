BBC готовится к запуску голосового помощника

Британская телерадиовещательная корпорация BBC занимается разработкой собственного голосового помощника Beeb. Об этом пишет The Guardian.
При помощи Beeb пользователи смогут взаимодействовать с онлайн-сервисами BBC, а также узнавать программы. В компании делают упор на распознавание всех существующих британских акцентов.
Пока BBC не планирует выпускать собственное умное устройство или колонку. Сначала Beeb будет интегрирована в сайт корпорации, а также в приложение iPlayer на смарт-телевизорах.
К Beeb сможет получить доступ любой производитель умной техники, который решит интегрировать помощника в свои устройства.
При этом BBC не планирует выпускать голосового помощника широкого профиля, как Alexa или Siri. Вместо этого компания будет специализироваться на обработке голосового помощника собственного контента.