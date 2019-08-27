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BBC готовится к запуску голосового помощника

BBC готовится к запуску голосового помощника
22:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Британская корпорация BBC обещает, что он будет понимать британские акценты.

Британская телерадиовещательная корпорация BBC занимается разработкой собственного голосового помощника Beeb. Об этом пишет The Guardian.

При помощи Beeb пользователи смогут взаимодействовать с онлайн-сервисами BBC, а также узнавать программы. В компании делают упор на распознавание всех существующих британских акцентов.

Пока BBC не планирует выпускать собственное умное устройство или колонку. Сначала Beeb будет интегрирована в сайт корпорации, а также в приложение iPlayer на смарт-телевизорах.

К Beeb сможет получить доступ любой производитель умной техники, который решит интегрировать помощника в свои устройства.

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При этом BBC не планирует выпускать голосового помощника широкого профиля, как Alexa или Siri. Вместо этого компания будет специализироваться на обработке голосового помощника собственного контента.

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BBC, Технологии, Техно, Голосовой помощник, Beeb.
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