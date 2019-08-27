Скачать
Вторник, 27.08.2019
Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
"Лесная песня" и "Набукко": чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне
Чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне

Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть

Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
21:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:В этом году у компании Apple осталась лишь одно масштабное событие – осенняя презентация, на которой представят новые iPhone XI и анонсируют запуск долгожданной iOS 13.

Кроме того, купертиновцы могут порадовать пользователей еще рядом гаджетов.

Где и когда смотреть

Обычно свои презентации Apple транслирует на официальном сайте. Осенняя презентация компании в 2019 году не станет исключением. 

Apple показывает свои новые продукты в начале осени. И хотя, пока официально дату не объявили, есть все основания полагать, что это будет 9 - 15 сентября. Именно в один из этих дней купертиновцы продемонстрируют миру свой iPhone XI, а, возможно, и не только его.

Что представит компания

iPhone XI

С вероятностью 100% компания покажет свой новый смартфон. Конечно, он может получить другое название, но сейчас в СМИ предполагают, что «яблочный» девайс будет называться именно iPhone XI.

В Сети появилось видео с предстоящим iPhone XI
В Сети появилось видео с предстоящим iPhone XIЧитать полностью

Пока о новинке известно не так уж и много. Больше всего внимания и вопросов вызывает дизайн будущих смартфонов. iPhone XI получит тройную основную камеру, которая разместится довольно странным образом на тыльной панели устройства. Apple решила не отказываться и от «чубчика» – он и в дальнейшем будет красоваться вверху дисплея.

Базовая версия iPhone XI получит 5,8-дюймовый экран, Max-модификация сможет похвастаться размером дисплея 6,5 дюйма. Зато «бюджетная» версия iPhone XI получит диагональ 6,1-дюйма.

Другие характеристики смартфонов, скорее всего, появятся ближе к презентации.

iOS 13

С вероятностью в 100% Apple анонсирует запуск новой версии своей операционной системы. Обычно, компания выпускает официальный апдейт ближе к октябрю.

Apple iOS 13: как получить бета новой ОС
Apple iOS 13: как получить бета новой ОСЧитать полностью

Из интересных особенностей новой операционки отметим встроенный редактор изображений, который стал намного функциональнее. К тому же, смартфоны, которые имеют двойные модули камер (iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max) получат уникальную возможность редактировать портретные снимки и выставлять свет.

В iOS 13 наконец появится долгожданная темная тема, «Карты» получат новый дизайн и много чего другого, о чем вы можете прочитать в нашем материале.

Apple Watch 5

Так же аналитики убеждены, что на осенней презентации компания из Купертино покажет обновленные смарт-часы.

Apple Watch с поддержкой 5G: компания планирует выпустить новые "умные" часы
Apple Watch с поддержкой 5G: компания планирует выпустить новые "умные" часыЧитать полностью

Рынок смарт-часов пока адекватно воспринимает появление одной новой модели от Apple в год, поэтому компании нет смысла пропускать очередной цикл обновления.

Компания Apple подала заявку в Бюро по патентам и торговым знакам США на получение патента умных часов Apple Watch с поддержкой 5G.  Дизайн Apple Watch останется прежним, завезут улучшенную начинку и программные фишки. Возможно, анонсированная в этом году система измерения ЭКГ доберется до большего количества стран. 

iPad Pro 2019

С вероятностью 80% осенью Apple представит обновленную линейку планшетов. iPad Pro могут обновить под конец года без серьезных нововведений. Это произойдет, если за полгода активной эксплуатации текущей модели появятся косяки и проблемы. Могут изменить покрытие устройства, добавить ребра жесткости или что-то еще.

Apple выпустит свой первый складной гаджет в 2020 году (Видео)

Вряд ли Apple готовит другие новинки, ведь большинство уже показали на WWDC 2019. Поэтому пока ожидаем от компании именно таких продуктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Технологии, Гаджет, Презентация Apple, Техно, Apple 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
02 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
03 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь