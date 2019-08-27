Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть

Новости технологии:В этом году у компании Apple осталась лишь одно масштабное событие – осенняя презентация, на которой представят новые iPhone XI и анонсируют запуск долгожданной iOS 13.

Кроме того, купертиновцы могут порадовать пользователей еще рядом гаджетов.

Где и когда смотреть

Обычно свои презентации Apple транслирует на официальном сайте. Осенняя презентация компании в 2019 году не станет исключением.

Apple показывает свои новые продукты в начале осени. И хотя, пока официально дату не объявили, есть все основания полагать, что это будет 9 - 15 сентября. Именно в один из этих дней купертиновцы продемонстрируют миру свой iPhone XI, а, возможно, и не только его.

Что представит компания

iPhone XI

С вероятностью 100% компания покажет свой новый смартфон. Конечно, он может получить другое название, но сейчас в СМИ предполагают, что «яблочный» девайс будет называться именно iPhone XI.

Пока о новинке известно не так уж и много. Больше всего внимания и вопросов вызывает дизайн будущих смартфонов. iPhone XI получит тройную основную камеру, которая разместится довольно странным образом на тыльной панели устройства. Apple решила не отказываться и от «чубчика» – он и в дальнейшем будет красоваться вверху дисплея.

Базовая версия iPhone XI получит 5,8-дюймовый экран, Max-модификация сможет похвастаться размером дисплея 6,5 дюйма. Зато «бюджетная» версия iPhone XI получит диагональ 6,1-дюйма.

Другие характеристики смартфонов, скорее всего, появятся ближе к презентации.

iOS 13

С вероятностью в 100% Apple анонсирует запуск новой версии своей операционной системы. Обычно, компания выпускает официальный апдейт ближе к октябрю.

Из интересных особенностей новой операционки отметим встроенный редактор изображений, который стал намного функциональнее. К тому же, смартфоны, которые имеют двойные модули камер (iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max) получат уникальную возможность редактировать портретные снимки и выставлять свет.

В iOS 13 наконец появится долгожданная темная тема, «Карты» получат новый дизайн и много чего другого, о чем вы можете прочитать в нашем материале.

Apple Watch 5

Так же аналитики убеждены, что на осенней презентации компания из Купертино покажет обновленные смарт-часы.

Рынок смарт-часов пока адекватно воспринимает появление одной новой модели от Apple в год, поэтому компании нет смысла пропускать очередной цикл обновления.

Компания Apple подала заявку в Бюро по патентам и торговым знакам США на получение патента умных часов Apple Watch с поддержкой 5G. Дизайн Apple Watch останется прежним, завезут улучшенную начинку и программные фишки. Возможно, анонсированная в этом году система измерения ЭКГ доберется до большего количества стран.

iPad Pro 2019

С вероятностью 80% осенью Apple представит обновленную линейку планшетов. iPad Pro могут обновить под конец года без серьезных нововведений. Это произойдет, если за полгода активной эксплуатации текущей модели появятся косяки и проблемы. Могут изменить покрытие устройства, добавить ребра жесткости или что-то еще.

Вряд ли Apple готовит другие новинки, ведь большинство уже показали на WWDC 2019. Поэтому пока ожидаем от компании именно таких продуктов.