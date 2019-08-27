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Всегда в тепле: Xiaomi создала "умный" аксессуар для шеи

Всегда в тепле: Xiaomi создала "умный" аксессуар для шеи
21:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости технологии:Компания Xiaomi разработала умный шарф, который автоматически регулирует интенсивность охвата шеи и имеет функцию нагрева.

Проектировщики умного шарфа из отдела исследований и разработок Xiaomi обратили внимание на то, что зимой или в холодную погоду люди, которые носят шарфы, часто поправляют их, то заматывая сильнее, то ослабевая, когда становится теплее, пишет ixbt.com.

Умный шарф Xiaomi описывает как устройство, разработанное для того, чтобы избавиться от необходимости вручную регулировать плотность намотки шарфа. Этот аксессуар автоматически регулирует интенсивность охвата шеи, а также имеет функцию нагрева, причем температура меняется вместе с температурой окружающей среды.

В шарфе установлены датчик температуры и инфракрасный нагреватель, а также блок регулировки с двумя миниатюрными электродвигателям и эластичным элементом. Как уже было отмечено, шарф автоматически снижает натяжение или затягивается в зависимости от температуры окружающей среды. Также есть аккумулятор, который необходим для обеспечения правильной работы всей системы. При этом разработчики утверждают, что внешне аксессуар не отличить от обычного шарфа.

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В патенте нет информации о том, насколько тяжелым будет шарф. Известно, что аккумулятор и двигатели располагаются на концах шарфа. К шарфу можно будет подключиться со смартфона, чтобы управлять такими параметрами, как нагрев и степень натяжения.

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Технологии, Шарф, Техно, Xiaomi, Умный шарф.
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