Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом

Уже в сентябре Xiaomi должна выпустить новый флагман, которому приписывают камеру со 108-мегапиксельным основным датчиком. Мы "по старинке" называем его Xiaomi Mi Mix 4. Теперь же информатор под ником Xiaomishka рассказал другие подробности о камере смартфона.

Трехглазый профи

Итак, помимо 108 МП сенсора ISOCELL Bright HMX, камера Xiaomi Mi Mix 4 получит еще два датчика. Это 16-мегапиксельный широкоугольный сенсор, а также 12-мегапиксельный перископный телеобъектив.

