Более мощный и экологичный: NASA официально открыло свой новый суперкомпьютер

Новости технологии:NASA запустила первый экологичный суперкомпьютер Aitken для моделирования лунной миссии.

NASA вместе с компанией Hewlett Packard Enterprise запустила собственный экологичный суперкомпьютер Aitken в Исследовательском центре Эймса в Калифорнии. Об этом пишет Engadget.

Суперкомпьютер Aitken состоит из нескольких модулей, что позволяет ему быть менее энергозатратным, чем друге суперкомпьютеры с аналогичной мощностью.

Мощность Aitken составит 3,68 петафлопса, устройство имеет более 46 тыс. ядер и 221 ТБ операционной памяти. В Aitken встроены 1 150 вычислительных узлов, в каждый из которых встроена пара масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения.

С помощью Aitken более 1,5 тыс. ученых смогут моделировать лунную миссию, которая должна быть отправлена в космос после 2024 года. Устройство будут использовать для вычисления входа в атмосферу Луны, спуска корабля и безопасной траектории полета.

Ранее модульная система тестировалась в пробном суперкомпьютере Electra от NASA. За два года использование экологического суперкомпьютера позволило НАСА сэкономить 2 млн кВт⋅ч электроэнергии и более 10 млн л воды для охлаждения системы.