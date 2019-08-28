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Chernobylite: геймплей предстоящего хоррора (Видео)

Chernobylite: геймплей предстоящего хоррора (Видео)
18:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Студия The Farm 51 опубликовала новое геймплейное видео своего будущего survival-шутера Chernobylite.

Ролик демонстрирует попытку нелегального проникновения на территорию Чернобыльской АЭС.

Сюжет. События Chernobylite разворачиваются на территории Чернобыльской АЭС. Игроки исследуют саму станцию и места вокруг нее, сообщает Overclockers.

У входа стоит охрана, поэтому пробираться внутрь пришлось через подземные проходы с радиацией. Далее геймер проходит к пульту управления реактором и включает аварийную защиту. После этого события начинают разворачиваться очень неожиданно.

Напомним, что в Chernobylite разработчики обещают свободное исследование мира, сложные бои, уникальный крафт, нелинейный сюжет и карту мира, созданную на основе подлинных снимков и 3D-сканирования Зоны отчуждения.

Геймплей игры Chernobylite

 

Под управлением игрока окажется физик, бывший сотрудник Чернобыльской АЭС, который возвращается в Зону через 30 лет с целью отыскать пропавшего там близкого человека.

Прогулка по ЧАЭС на Gamescom 2019: свежий трейлер Chernobylite (Видео)

Дата выхода. Атмосферная игра Chernobylite появится в раннем доступе на ПК уже в ноябре 2019 года, а полноценный релиз назначен на 2020 год. На консолях игра тоже выйдет, но позже.

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Все по теме:

Компьютерная игра, Технологии, Игра, Хоррор, Геймплей, Техно, Chernobylite.
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