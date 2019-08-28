Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: системные требования игры (Видео)

Чтобы сыграть в Breakpoint, геймерам придется иметь достаточно мощный PC, ведь игра довольно требовательна к процессору.
Дата выхода. Как сообщает DSOGaming, премьера Breakpoint состоится 4 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Закрытый бета-тест начнется уже 5 сентября.
Получить доступ к последнему можно сделав предварительный заказ или зарегистрировавшись в сервисе Uplay+.
Минимальные системные требования:
Процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5 4460.
Видеокарта: AMD Radeon R9 280X или NVIDIA GeForce GTX 960.
Оперативная память: 8 ГБ.
Рекомендуемые системные требования:
Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7 6700K.
Видеокарта: AMD Radeon RX 480 или NVIDIA Geforce GTX 1060.
Оперативная память: 8 ГБ.
Для игры на ультраграфике:
Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7 6700K.
Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080.
Оперативная память: 8 ГБ.
Трейлер игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
Другие особенности. Кроме того, игра Ghost Recon Breakpoint поддерживает технологию AMD FidelityFX – особый динамический фильтр повышения резкости. FidelityFX обеспечивает заметное улучшение качества картинки, противодействуя смягчению контуров.