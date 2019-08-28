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Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: системные требования игры (Видео)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: системные требования игры (Видео)
23:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Новая игра студии Ubisoft во вселенной Tom Clancy's получила системные требования.

Чтобы сыграть в Breakpoint, геймерам придется иметь достаточно мощный PC, ведь игра довольно требовательна к процессору.

Дата выхода. Как сообщает DSOGaming, премьера Breakpoint состоится 4 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Закрытый бета-тест начнется уже 5 сентября.

Получить доступ к последнему можно сделав предварительный заказ или зарегистрировавшись в сервисе Uplay+.

Минимальные системные требования:

Процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5 4460.

Видеокарта: AMD Radeon R9 280X или NVIDIA GeForce GTX 960.

Оперативная память: 8 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7 6700K.

Видеокарта: AMD Radeon RX 480 или NVIDIA Geforce GTX 1060.

Оперативная память: 8 ГБ.

Для игры на ультраграфике:

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7 6700K.

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080.

Оперативная память: 8 ГБ.

Трейлер игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

 

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Другие особенности. Кроме того, игра Ghost Recon Breakpoint поддерживает технологию AMD FidelityFX – особый динамический фильтр повышения резкости. FidelityFX обеспечивает заметное улучшение качества картинки, противодействуя смягчению контуров.

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Технологии, Игра, Ubisoft, Техно, Системные требования, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Breakpoint.
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