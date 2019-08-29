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Блогер использовал ИИ, чтобы превратить эмодзи в лица и особо впечатлительным лучше не смотреть

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Блогер использовал ИИ, чтобы превратить эмодзи в лица и особо впечатлительным лучше не смотреть
02:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:ИИ превратил эмодзи в человеческие лица. Выглядит ужасно.

Автор блога I Forced a Bot Джонатан Флай использовал модель машинного обучения, разработанную для реконструкции человеческих лиц с изображений очень низкого качества. Он загрузил в ту же систему картинки эмодзи из мессенджеров и видеоигр. Некоторые из них получились пугающе реалистичными, но ИИ попытался превратить в лица эмодзи с пиццей или фонтаном.

Флай ведет свой блог, в котором рассказывает о том, как заставляет ботов и ИИ делать "бесполезные вещи без особой причины". В интервью изданию VICE он рассказал, что сделал эти изображения, потому что ему "было просто интересно, что произойдет".

"Это просто любопытство, — отметил Флай. — Я увидел полезный инструмент ИИ, который может делать важную вещь — превращать некачественные фотографии в хорошие снимки. Включился мой стандартный режим — использовать то же самое для дурацкой цели и посмотреть, как это сработает".

 

Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ

Флай загрузил картинки эмодзи в ИИ, который разработали исследователи Корейского института передовых наук и технологий. Они использовали метод "Сверхразрешение лица", который может воссоздавать человеческие лица на основе фотографий. Сама технология — не новая, но система в качестве материала может использовать картинки с очень низким разрешением.

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Искусственный интеллект, Смайлики, Эмодзи, Джонатан Флай.
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